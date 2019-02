Babiš: Na ZŠ by měl přibýt nový povinný předmět Technika

V rozvrhu dětí základních škol možná přibude nový předmět, ve kterém by se děti měly učit praktickým technickým dovednostem. Nový předmět by měl být povinný. Na potřebě jeho zavedení se domluvil premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (oba ANO) a dalšími zástupci vlády a podnikatelů. Babiš to řekl na tiskové konferenci k představení inovační strategie ČR v letech 2019 až 2030. "Žáci chodili v minulosti na dílny a pozemky, teď takový předmět není a je jednoznačné, že my ho potřebujeme," řekl Babiš s tím, že české firmy potřebují řemeslníky. Podle místopředsedy rady pro výzkum Karla Havlíčka se na předmětu technika pracuje poslední rok. "Není to klasický předmět dílny a pozemky, ale je to moderně pojatý předmět, který splňuje požadavky na moderní technologie," uvedl.