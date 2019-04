Premiér Andrej Babiš /ANO/ na středečním summitu lídrů Evropské unie k brexitu podpoří návrh na odklad britského odchodu z EU až o jeden rok. Uvedl to před odletem do Bruselu. Britská premiérka Theresa Mayová v pátek požádala předsdedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad odchodu z unie do 30. června. Tusk však podle diplomatů navrhuje roční odklad s tím, že Británie může odejít dříve v případě, že schválí výstupní dohodu. Tento návrh má podporu části unijních lídrů.