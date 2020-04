Babiš: Na školách byla shoda, nejvíc vláda debatovala o svatbách

Na uvolňování opatření týkajících se škol byla shoda mezi epidemiology a vládou, řekl v České televizi (ČT) premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvíc podle něj kabinet v úterý debatoval o svatbách. Vláda také podle svého předsedy zapomněla vyřešit otázku obnovení bohoslužeb. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že plán povolení bohoslužeb přinese na vládu jako podnět. Babiš v ČT také řekl, že v boji s koronavirem přispěl milionem korun na plicní ventilátor, nakoupil roušky nebo termovizi.

Premiér také zmínil, že by rád našel jiný způsob fungování pendlerů, například co se týká techniků, kteří jedou do zahraničí udělat montáž, nebo naopak těch, kteří z jiné země jedou do české firmy. Pracovníci se mohou vrátit do ČR po 14 dnech práce v cizině, následně musí do dvoutýdenní karantény. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách, integrovaného záchranného systému a pracovníci kritické infrastruktury. S Hamáčkem chce také probrat možnost, aby lidé mohli z ČR odcestovat na delší dobu.