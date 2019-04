Babiš na klubu ANO podpořil uzákonění sňatků homosexuálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá problém s novelou, která má uzákonit sňatky homosexuálů. V pořadu Partie televize Prima řekl, že na jednání poslaneckého klubu svého hnutí vystoupil ve prospěch návrhu. Osobně s návrhem na sňatky homosexuálů problém nemá. "Myslím, že stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva, jak je to manželství," uvedl na Primě. Zmínil zákonnou úpravu dědění či svědků při uzavření svazku. Připustil však, že v ANO existují různé názory. "Někteří říkají, že slovo manželství je spojení muže a ženy a je to nějaký symbol," konstatoval. V hnutí ANO podle něj existují v této věci tři názorové proudy, za nejdůležitější považuje pečlivé vyřešení problematiky dětí. "Když je pár a jeden z partnerů zjistí, že je homosexuál a odejde, aby rodiče nepřišli o nějaké právo, to je důležitá debata," řekl.