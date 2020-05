Babiš mluvil s některými evropskými premiéry o otevírání hranic či eRoušce

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil při videokonferenci s premiéry zemí, které jsou považovány za úspěšné v boji s covidem-19, o otevírání hranic či systému tzv. chytré karantény. Uvedl to na svém twitterovém účtu. Předsedům vlád také představil aplikaci eRouška a informoval je o nápadu na zřízení imunitního pasu, který by byl založen na sdílení dat a měl by fungovat na mezinárodní úrovni. Premiéři Rakouska, Řecka, Dánska nebo Norska na třetí společné videokonferenci podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze mluvili o vědecké spolupráci či dalším uvolňování karanténních opatření. "Všichni už rozjíždí ekonomiku, otvírají školy, velké téma je turismus a cestovní ruch. Zároveň všichni pečlivě sledují rizika, aby předešli druhé vlně," shrnul postoje všech účastníků konference Babiš. V projevu ke svým protějškům mluvil Babiš o otevírání hranic. "O aplikaci eRouška a nápadu na zřízení imunity pasu, který u nás testujeme. Bylo by fajn využívat je celosvětově. A samozřejmě o chytré karanténě, která nám aktuálně pomáhá izolovat lokální ohniska nákazy," dodal český premiér na twitteru.