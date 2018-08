Babiš: Migraci je třeba řešit podporou Itálie i afrických zemí

Řešením migrační otázky je kombinace finanční podpory státům jako je Itálie, zemím severní Afriky a také těm africkým státům, odkud migranti přicházejí. Řekl to v Římě novinářům český premiér Andrej Babiš po jednání se svým italským protějškem Giuseppem Contem. Ten od českého ministerského předsedy rovněž slyšel potvrzení českého postoje, že Česká republika nepřijme v rámci přerozdělování uprchlíků ani jednoho migranta. Italský premiér to podle Babiše chápe. Babiš potvrdil, že s Contem hovořil mezi čtyřma očima asi půl hodiny a pak následoval ještě pracovní oběd. Vysvětlil mu svůj názor na řešení evropské migrace, které podle Babiše spočívá v podpoře státům, jako jsou Řecko, Itálie, Malta a Španělsko. "Oni musí zastavit ilegální migraci a na to jsou samozřejmě potřeba peníze. A pak je to o vyjednávání se severní Afrikou," nastínil Babiš základní obrysy řešení problematiky.