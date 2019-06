Babiš: Lidé protestují na základě vylhaných věcí

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že lidé demonstrují proti němu a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) na základě vylhaných věcí. Babiš to řekl ČTK při návštěvě Zlínského kraje. Premiér byl v úterý, kdy proti němu opět demonstrovaly na různých místech v zemi tisíce lidí, pracovně v Severní Makedonii. Demonstrace se po republice i v Praze konají od konce dubna. Jejich účastníci chtějí odstoupení Benešové, jejíž jmenování ministryní spravedlnosti vidí jako ohrožení nezávislé justice, která vyšetřuje takzvanou kauzu Čapí hnízdo - údajný dotační podvod týkající se premiéra. Podle Babiše není pravda, že byl její předchůdce v ministerském křesle Jan Kněžínek (za ANO) odvolán. "Byl tam jen dočasně. Nemá to žádnou spojitost s objednaným stíháním na Čapí hnízdo. Nikdo nechce nikoho odvolávat, to jsou všechno nesmysly. Bohužel ti lidé tomu asi věří, a proto protestují. Je mi to líto, těžko s tím můžu něco udělat," uvedl Babiš. Bývalý ministr spravedlnosti Kněžínek nečekaně oznámil svůj odchod v dubnu, část opozice jej tehdy pokládala za vynucený.