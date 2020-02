Babiš: Letošní rok bude pro řidiče na D1 kritický

Letošní rok bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na dálnici D1 pro řidiče kritický. Bude se opravovat sedm úseků v délce 71 kilometrů. Nejhorší budou letní měsíce. Babiš to novinářům řekl, když se přijel podívat na bourání dvou dálničních nadjezdů. Premiér uvedl, že do dálnic dá letos stát přes 100 miliard korun. Babiš se podle svého vyjádření přijel přesvědčit, že stát splní slib, že D1 z Prahy do Brna bude opravená nejpozději v roce 2021. "Nejhorší bude odjezd na dovolené, červen, červenec. Ale od srpna bude počet uzávěrek menší, příští rok se budou opravovat jenom tři úseky v délce 34 kilometrů, potom budeme mít de facto 160 kilometrů nové dálnice mezi Prahou a Brnem," řekl Babiš.