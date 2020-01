Babiš kvůli viru uvažuje o zákazu letů z Číny i vyslání speciálu

Premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. Při návštěvě Litvínova řekl, že pokud se do soboty nepodaří vyřešit návrat českých občanů z Číny, může je do vlasti dopravit vládní speciál. "Uvažuji o tom, že pokud se něco zásadního nestane, protože Evropa zatím není tak akční, tak bych navrhl vládě v pondělí, abychom dočasně zakázali veškeré lety z Číny," prohlásil předseda vlády.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy novým typem koronaviru, pobývají čtyři Češi. Babiš uvedl, že se jedná i o další Čechy, kteří se kvůli problémům s rušením leteckých linek nemají jak dostat z Číny domů. "Stále čekáme na povolení čínských úřadů pro zahraniční speciály. Češi jsou v kontaktu s naším zastupitelským úřadem, naposledy dnes ráno, a jsou připraveni odjet na letiště, jakmile je zastupitelský úřad zavolá. Věříme, že to proběhne úspěšně do konce týdne," uvedlo na dotaz ČTK ministerstvo zahraničí.

Nákazu novým koronavirem zatím hlásí kromě Číny a čínských zvláštních správních oblastí dalších 19 zemí. Z Evropy to jsou Francie, Německo a nově přibylo Finsko. První případ nákazy novým typem koronaviru oznámila dnes také druhá nejlidnatější země světa Indie a Filipíny.