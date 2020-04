Babiš: Kurzarbeit by se mohl prodloužit ještě minimálně na květen

Kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky státu firmám na náhrady mezd, který je zatím do konce dubna, by se mohl prodloužit nejméně o měsíc. Navázat by na něj mohl případně dobrovolný odklad sociálních odvodů pro firmy. V České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). O odložení odvodů by vláda mohla jednat v pondělí. Příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus stát poskytuje firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Vyplácí je zatím za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce tohoto měsíce. Všechny provozy by se měly otevřít a omezení by měla přestat platit do 25. května.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v diskusním pořadu televize Prima Partie uvedla, že program Antivirus s příspěvky na mzdy musí být dlouhodobý, trvat by měl minimálně tři až šest měsíců a kabinet přemýšlí o tom, jak by ho "nakombinoval s odvody". Maláčová dále uvedla,že pokud by kvůli koronavirové krizi skokově vzrostl počet lidí bez práce, mohly by se případně navýšit podpory v nezaměstnanosti. Na výši podpor poukazovaly v posledních týdnech odbory. Podle nich jsou částky nízké. Podpora v nezaměstnanosti se lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců.