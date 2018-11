Babiš: Kauza syna je součástí scénáře, jak mě dostat z politiky

Kauzu svého syna Andreje považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Řekl, že zveřejnění informací bylo načasováno na dobu, kdy je v zahraničí a kdy se blíží oslavy 17. listopadu. Vidí za tím snahu o vyvinutí tlaku na orgány činné v trestním řízení a o destabilizaci politické situace. Babiš to řekl v emotivním prohlášení novinářům na tiskové konferenci v Itálii, kde se účastní mezinárodní konference k řešení konfliktu v Libyi. Zopakoval, že dcera Adriana trpí 20 let bipolární poruchou. Dodal, že situaci ve středu probere s místopředsedou vlády a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem (ČSSD).

Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Dále řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoct Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko.