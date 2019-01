Babiš: K postiženým regionům je třeba přistupovat individuálně

Mezi strukturálně postiženými regiony panují podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozdíly, je třeba zvolit individuální přístup. Babiš to uvedl při senátním veřejném slyšení k situaci v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Asi nejhůře je na tom podle premiéra Karlovarský kraj kvůli chybějící dálnici a s tím souvisejícímu nezájmu investorů, nejlépe Moravskoslezský. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že loni bylo ve vládním programu RE:START na hospodářskou přeměnu uvedených tří krajů k dispozici 12 miliard korun. Dalších šest miliard korun z unijních fondů bude poskytnuto na školství, zdravotnictví, životní prostředí a infrastruktury, uvedla Dostálová.

Samy regiony si podle ministryně musí určit strategické projekty, které povedou k reálné změně. "Určitě to nejsou rekonstrukce kapliček a místních komunikací, to musí být strategické projekty typu Karlovarský kraj - dálnice, vysoké školství, Ústecký kraj - boj s chudobou, boj s nepřizpůsobivými, abychom je lépe začleňovali do společnosti," řekla Dostálová. V případě Moravskoslezského kraje se už díky bezpočtu projektů z Ostravska stává metropolitní oblast. Karlovarský kraj podle Babiše dostal 629 milionů korun, Ústecký 1,52 miliardy a Moravskoslezský 1,76 miliardy korun v letech 2013 až 2017. Premiér dále uvedl, že se chystá zákon o zrušení investičních pobídek pro budování montoven, na kterých stát za 15 let vyplatil 50 miliard korun. Podporovat chce nyní investice s přidanou hodnotou.

Podle kritiků, mezi něž patřil i předseda Senátu a bývalý teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS), ale samotné investice nic nevyřeší. Podle předsedy senátního výboru pro územní rozvoj Zbyňka Linharta (za STAN) se navzdory investicím nedaří vyrovnávat rozdíly mezi kraji. Nejproblematičtějším regionem je Ústecký kraj kvůli nejvyšší nezaměstnanosti, zadluženosti i poklesu hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele z 96 procent na 72 procent za uplynulých 23 let.