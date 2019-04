Babiš k jaderným blokům v ČR: Ideálem zdroje menšího výkonu

Optimálním řešením pro stavbu nových bloků v Česku by byly jaderné zdroje menšího výkonu. V projevu na Evropském jaderném fóru (ENEF) v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odborníci upozorňují na to, že ve světě se tato modulární zařízení teprve vyvíjejí, praktická zkušenost s jejich provozem téměř chybí. Babiš uvedl, že je na Česku a Evropské unii, v jaké míře se budou na jejich rozvoji angažovat. V souvislosti s možnou stavbou nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany se dosud převážně hovořilo o "tradičních" blocích s výkonem kolem 1000 megawattů (MW). Babiš dále uvedl, že věří tomu, že se Česku podaří projekt rozšíření této elektrárny uskutečnit hladce, a to navzdory tomu, že všechny jaderné bloky, které se teď v Evropě staví, mají zpoždění.

Podle loňských informací odborného serveru oEnergetice.cz jsou ve vývoji malých modulárních reaktorů (SMR) velmi aktivní USA, Kanada a Británie. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování.