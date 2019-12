Babiš k auditu: Zákon jsem neporušil

Premiér Andrej Babiš /ANO/ v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi zopakoval, že ve svém údajném střetu zájmů neporušil zákon, protože své firmy vložil do svěřenského fondu. Reagoval tak na to, že Evropská komise v pátek do ČR zaslala konečné znění zprávy o auditu dotací, které společnost Agrofert čerpala ze strukturálních fondů Evropské unie.

Obsah zprávy zatím nebyl zveřejněn, byla předána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které má evropské dotace ve své gesci. Ředitel české pobočky Transparency International David Ondračka ministerstvo vyzval, aby výsledky auditu zveřejnilo. Ondračka soudí, že zpráva potvrdí, že Babiš je ve střetu zájmů.