Babiš: Johnson je charismatický vůdce, Corbyn by měl odstoupit

Jako vítězství charismatického lídra hodnotí Andrej Babiš volební úspěch konzervativců v čele s Borisem Johnsonem ve čtvrtečních britských parlamentních volbách. Před novináři na summitu Evropské unie český premiér řekl, že odchod Británie z evropského bloku je nyní definitivní, což je "škoda pro Evropu". Podotkl však, že přechodné období, během kterého se bude Británie nadále řídit unijními pravidly, může trvat až do konce roku 2022. Johnson podle českého premiéra ve volbách "vyhrál s brexitem", zatímco lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn by měl odstoupit. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) byli Britové unaveni politickým patem a volbami se posunuli krok dál. Nyní očekává náročná jednání o pobrexitových vztazích. Řekl, že ho osobně mrzí, že Británie opouští Evropskou unii. Svým způsobem je ale pozitivní, že se po hnuly ledy, uvedl. Ani po 31. lednu, ale podle šéfa české diplomacie nemusí nastat konec debaty. "Čekají nás vyjednávání o budoucích vztazích a to bude možná ještě náročnější. Pro Česko je nyní důležité soustředit se na budoucí spolupráci s Británií," konstatoval. Podobně výsledek voleb hodnotí i další čeští politici. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové vítězství konzervativců dává naději, že bude ukončena agónie (ne)odcházení, která paralyzuje Brity i EU. Šéf lidovců Marek Výborný také označil za důležitá následná jednání. "Bude důležité dojednat i pro naše firmy potřebnou dohodu o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií, která by minimalizovala škody způsobené brexitem," uvedl.