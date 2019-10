Babiš jednal v Tokiu s premiérem Abem, pozval ho do Prahy

Český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Tokiu sešel se svým japonským protějškem Šinzóem Abem a pozval ho do Prahy. Vhodnou příležitostí k návštěvě by mohlo být stoleté výročí navázání diplomatických vztahů obou zemí, které Praha a Tokio oslaví příští rok. Babiš uvedl, že by Česká republika chtěla během návštěvy japonského premiéra dokončit a podepsat dohodu o strategické spolupráci s Japonskem. V japonské metropoli se prý také snažil přesvědčit japonskou stranu o zavedení přímého leteckého spojení Prahy a Tokia. "Považujeme Japonsko za velice důležitého ekonomického partnera a investora... V Česku máme 266 japonských firem, které zaměstnávají asi 51.000 našich lidí, takže je tady obrovský potenciál spolupráce," podotkl český premiér.