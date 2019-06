Babiš jednal s Junckerem a Barnierem, o dotacích se nemluvilo

Český premiér Andrej Babiš se dnes v Bruselu sešel s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. O auditech ke svému údajnému střetu zájmů s ním podle svého dnešního vyjádření mluvit nechtěl. Již před schůzkou s Junckerem hovořil Babiš s brexitovým vyjednavačem EU Michelem Barnierem, který je podle vyjádření úřadu maďarského premiéra Viktora Orbána jedním z kandidátů visegrádské skupiny na post Junckerova nástupce. Český premiér se s Junckerem sešel v 11:00 SELČ a podle lidí z EK šlo o standardní jednání před začátkem summitu. Mluvčí komise Margaritis Schinas na twitteru uvedl, že debata se věnovala programu dnešní vrcholné schůzky, budoucím strategickým prioritám EU a tématům společného zájmu.

Andrej Babiš přitom předminulý týden prohlásil, že chce s Junckerem hovořit i o návrhu auditní zprávy, který označil za útok na Českou republiku. Před dnešním odletem do Bruselu však prohlásil, že si tento záměr rozmyslel.

Návrh auditní zprávy Evropské komise, který na konci května zveřejnila média, uvádí, že Babiš má dál vliv na společnost Agrofert, kterou vložil do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš takovou možnost vylučuje.