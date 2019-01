Babiš je spokojený s výsledky své návštěvy v Thajsku

Premiér Andrej Babiš je spokojený s výsledky své cesty do Thajska. Delegace podle něj udělala maximum pro to, aby české firmy mohly být v Thajsku úspěšné. Nyní je na nich, aby to dotáhly, dodal Babiš. Doufá, že jeho thajský protějšek Prajutch Čan-Oča využije pozvání a přicestuje do Prahy. V Thajsku je podle něj zájem o letadla L-39NG, aktivní i pasivní radary či pancéřová vozidla. "Zakázek je strašně moc, proto jsme měli (ve středu) separátní jednání s ministrem obrany," uvedl. Škoda Transportation podle něj nabízí tramvaje na Phuket, společnost Vamed pak chce stavět v Thajsku nemocnici. Český premiér absolvoval několik jednání se zástupci firem a asistoval při zahájení podnikatelského semináře.

Ministryně průmyslu Marta Nováková ČTK řekla, že Thajsko hodně zajímá import zbraní. "České firmy se v tomto směru výrazně aktivizují a byly aktivní už před naší návštěvou. Zrovna pro zbrojní průmysl má ale oficiální premiérská návštěva velký význam," uvedla ministryně. Významná je i turistická výměna. "Je třeba připravit speciální programy pro turisty, především pro thajské v Česku," uvedla. Zavítat by podle Novákové neměli jen do Prahy, ale i do dalších oblastí. Česko by se mělo v regionu prezentovat i jako země vyspělých technologií a průmyslu. "Asiaty všeobecně toto zajímá," vysvětlila Nováková.

Babiš zahájil svůj dnešní program zhruba hodinovou prohlídkou bangkockého Královského paláce. Před odletem do Indie ho čeká ještě projížďka na lodi Čao-Praja a jednání s vedením letecké společnosti Air Asia. Výsledkem by mohla být dohoda na otevření přímé linky na trase Praha - Bangkok.