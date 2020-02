Babiš je připraven mluvit s Filipem o Havlíčkovi, názor nezmění

Premiér Andrej Babiš (ANO) je připraven vysvětlit předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi svůj názor, že vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) může dlouhodobě řídit současně ministerstva průmyslu a obchodu i dopravy. Filip má proti trvalému setrvání Havlíčka na obou resortech výhrady, pohrozil kvůli tomu vládnímu ANO dohodovacím řízením. Babiš novinářům před odletem na summit skupiny Přátel koheze do Portugalska řekl, že debatu pokládá za zbytečnou a svůj názor nezmění. Filip ČTK sdělil, že se s Babišem dál chce sejít.

Havlíček se ujal řízení ministerstva dopravy před týdnem. Funkci přidal k dosavadním postům vicepremiéra a ministra průmyslu. Filip ve středu řekl, že pokud by mělo být řešení s Havlíčkem na dvou ministerstvech trvalé, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení. Z něj by vyplynulo, zda budou komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat.