Babiš: Inovační strategie má ČR posunout k finální výrobě

Inovační strategie pro období 2019 až 2030 má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) posunout Českou republiku k realizaci finálních výrobků a k vytváření přidané hodnoty. Řekl to na tiskové konferenci v pražském Lichtenštejnském paláci. Podle něj má Česko ambici v uvedeném období se posunout do první evropské ligy v žebříčku inovativních zemí. "Chceme se dostat mezi špičku Evropy, mezi státy, jako jsou Švédsko, Dánsko, Švýcarsko či Finsko, které se už před 15 lety rozhodly jít touhle cestou a dnes patří mezi nejvíc prosperující země," poznamenal Babiš. Společně s místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Karlem Havlíčkem materiál již dříve představili v Singapuru, Indii či Thajsku. V plánu to mají také v Izraeli.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala poznamenal, že za posledních pět let hnutí ANO zemi posunulo spíše do minulosti. Podle Fialy strategie opomíjí nutnost jednoduchého a přehledného právního řádu a co nejmenší byrokracie. "V této oblasti vláda hnutí ANO naprosto selhává," napsal v komentáři pro média. Se snížením administrativy naopak podle Havlíčka dokument počítá.