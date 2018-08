Babiš i Zeman navštíví v září Německo

Český premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman zavítají v září do Berlína. Během svých oficiálních návštěv se mají setkat s kancléřkou Angelou Merkelovou. Babiše má Merkelová přijmout s vojenskými poctami 5. září. Jednat budou zřejmě o bilaterálních vztazích, přeshraniční infrastruktuře a migraci, na kterou ovšem mají zásadně odlišný názor. Návštěva prezidenta Zemana v Německu se má uskutečnit kolem 20. září. Čeká ho při ní i schůzka s prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem. Cestou do Německa bude Zeman pokračovat v návštěvách zemích sousedících s Českem. Po letošním znovuzvolení prezidentem zatím navštívil Slovensko a Polsko. Do Rakouska zřejmě zavítá na jaře příštího roku.