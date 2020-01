Babiš: Havlíček povede dopravu trvale, je to moje kompetence

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nehodlá zabývat nesouhlasnými připomínkami koaliční ČSSD a komunistů, kteří kabinet tolerují, proti tomu, aby vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) vedl až do příštích voleb ministerstva průmyslu a obchodu i dopravy. Předseda vlády při pracovní návštěvě Izraele řekl novinářům, že rozhodnutí považuje za svoji kompetenci. Havlíčka by měl Babiš do funkce ministra dopravy uvést v pátek, nahradí dnes odvolaného Vladimíra Kremlíka (za ANO).

Změnu ve vládě v pondělí Babiš navrhl kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Kremlík podle něj manažersky zakázku nezvládl. Prezident Miloš Zeman Kremlíka ke čtvrtku odvolal z funkce, zároveň pověřil řízením ministerstva Havlíčka. V čele ministerstva dopravy stane od pátku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podá trestní oznámení kvůli zakázce na elektronické dálniční známky. Informace, které dostává o propojení některých osob, jsou znepokojivé, řekl novinářům. Společnost Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému, dnes uvedla, že je ochotna ukončit smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a nebude přitom žádat náhradu. Babiš také uvedl, že požádal všechny ministry, aby předložili vládě informace o veškerých zakázkách na informační technologie, které zrealizovali od počátku menšinové vlády ANO a ČSSD, tedy od června 2018.