Babiš doufá, že jednání o brexitu nyní zrychlí

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že se po sjezdu britských vládních konzervativců zrychlí jednání o vystoupení Británie z Evropské unie. Podle něj na dohodu moc času nezbývá. Předpokládá, že v případě potřeby by EU svolala k brexitu mimořádný summit, řekl ČTK a České televizi po jednání sněmovního evropského výboru.

"Brexit se zatím moc nepohnul dopředu a dostáváme se do kritické fáze, kdy by do konce listopadu měla být ta dohoda," řekl Babiš. Předtím na jednání výboru uvedl, že zbývá dohodnout zhruba deset procent podmínek vystoupení Británie z EU. Zásadní nevyřešený problém je podle něj hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem.