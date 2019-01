Babiš doufá v dohodu o brexitu, podle Petříčka je na tahu Londýn

Český premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že se nakonec podaří dospět k dohodě o odchodu Británie z EU, neřízený brexit by podle něj znamenal chaos. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) musí po neúspěšném hlasování britského parlamentu o brexitové dohodě přijít Londýn s náhradním plánem, možnost úpravy dohody ale země sedmadvacítky podle něj nevidí. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) bude ve čtvrtek jednat se zástupci sněmovních stran o zrychleném schvalování návrhu zákona, který by řešil situaci britských občanů v ČR v případě odchodu Spojeného království z unie bez dohody. Podle britského velvyslance Nicka Archera je návrh zákona v porovnání s plány ostatních zemí EU k Britům nejvstřícnější. "Plán České republiky se jeví jako nejštědřejší z návrhů, které doposud učinil kterýkoli členský stát, kde se Britové usadili," uvedl na twitteru.

Asociace exportérů uvedla, že úterní odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu je pro exportéry i celou EU špatnou zprávou. České firmy, které vyvážejí zboží do Británie, se připravují na obě varianty brexitu, uvítaly by ale, kdyby Británie EU opustila po dohodě. Brexit by však neměl ohrozit jejich existenci. Podle sdružení Česmad Bohemia by mohl tvrdý brexit omezit část tuzemské nákladní dopravy směřující na ostrovy. Důvodem je očekávané prodloužení čekacích dob na hranicích, v jejichž důsledku se zvýší náklady na přepravu i bezpečnostní rizika. Británie je v současnosti pátý největší obchodní partner České republiky. Podle statistik ministerstva dopravy se v roce 2017 převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 331.000 tun zboží.