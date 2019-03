Babiš dostane od operátorů údaje o reálných cenách mobilních dat

Mobilní operátoři mají do týdne dodat premiérovi Andreji Babišovi (ANO) reálné údaje o tom, za jaké ceny využívají Češi mobilní data. Babiš to uvedl na twitteru po schůzce s generálními řediteli T-Mobilu, O2 a Vodafonu. Operátoři mu podle ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda dodají údaje o vývoji reálných cen za posledních několik let. Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

"Tlak na levnější data pokračuje. Dostal jsem za jeden stůl generální ředitele všech operátorů. Brání se, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání. Vyzval jsem je, ať konečně řeknou, jak to s cenami je a neschovávají se za podpultové nabídky. Do týdne přinesou reálná čísla," oznámil na twitteru Babiš. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pátek oznámil výsledky předběžné analýzy mobilního velkoobchodního trhu, podle které je na něm nedostatečná konkurence a operátoři na něm jednají ve shodě. V budoucnu by mohl trh začít regulovat. Babiš koncem února řekl, že stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh.