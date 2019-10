Babiš: Do tarifů dostanou učitelé přidáno osm procent

Platy učitelů v příštím roce vzrostou o osm procent v tarifní složce, na pohyblivou složku platu půjdou dvě procenta z celkového navýšení. Po zasedání vlády o tom informovali ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš (oba ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví patřičné nařízení. "Už není o čem jednat," uvedl Babiš na dotaz, zda považuje vyjednávání se školskými odbory za uzavřené. Odbory požadují zvýšení základu platu o deset procent. Jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti. Zaměstnavatelé jejich požadavek podpodpořili. Plaga navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23.000 vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142.200 pedagogů by dostalo méně. Zatímco pevné navýšení by pomohlo především mladším pedagogům, percentuální růst zajistí vyšší ohodnocení i starším učitelům.