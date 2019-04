Babiš: ČR může předsednictví EU zvládnout levněji než v 2009

Česká republika může zvládnout předsednictví v EU ve druhé polovině roku 2022 levněji než předsednictví v roce 2009. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj předsednictví v roce 2009 stálo 3,5 miliardy korun. Vláda dnes projednávala materiál k plánovaného předsednictví. Kolik bude celá příprava pro rok 2022 a samotná akce stát, materiál neuvádí. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a předsednictví podle dokumentu vyčleněno 3,75 miliardy korun, což je v dnešních cenách 4,32 miliardy korun. Dokument je úvodní informací o nárocích na předsednictví. Podrobný návrh rozpočtu by měla vláda dostat do konce dubna a každý rok jej aktualizovat.

Z materiálu dále vyplývá, že podle aktuálních požadavků bude třeba kvůli předsednictví vytvořit zhruba 570 nových pracovních míst na dobu určitou. Dokument upozorňuje, že předsednictví v roce 2022 bude významně náročnější než první české předsednictví v roce 2009. Důvodem je mimo jiné výrazný nárůst legislativy EU kvůli lisabonské smlouvě.