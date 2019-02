Babiš: ČR musí podporovat vědu, když nechce být montovnou Evropy

Česko musí podporovat vědu, výzkum, inovace a digitalizaci, pokud nechce být montovnou Evropy. Na konferenci Digitální Česko 2019 to v Černínském paláci řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Upozornil, že země, které podporují vědu a výzkum, jsou ty, které nejvíc prosperují. Česko podle něj díky výzkumnému zázemí, technické tradici a stabilitě má dobré předpoklady, aby se ubíralo tímto směrem. Babiš řekl, že ČR musí poskytnout dobré podmínky pro domácí vědce, aby neodcházeli do ciziny, případně aby se z ciziny zase do Česka vraceli. Stát také musí vytvářet zázemí pro inovativní projekty. Podle premiéra je k tomu třeba, aby se stát choval přívětivěji k občanům i firmám a aby bylo možné agendu se státem řešit přes internet a ne na úřadech.