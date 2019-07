Babiš: ČR by mohla přestat blokovat evropský cíl klimatické neutrality

Česká republika by mohla souhlasit s dosažením klimatické neutrality do roku 2050. V Bruselu to připustil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš po setkání s příští šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta zařadila přísnější boj proti klimatickým změnám mezi své priority. Andrej Babiš si podle svých slov umí představit, že by Česko stejně jako ostatní unijní státy vypouštělo jen tolik emisí skleníkových plynů, kolik dokáže z atmosféry uložit. „Uhlíková neutralita nás bude stát dost peněz, musíme investovat miliardy a máme nějaké představy, jak bychom mohli získat dodatečné fondy," uvedl. Česko podle Andreje Babiše musí mít svobodu postavit svůj energetický mix na jaderné energetice.