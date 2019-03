Babiš: Členství v NATO je závazek spoluodpovědnosti za ostatní země

Členství v NATO chápe ČR jako aktivní závazek spoluodpovědnosti za ostatní země. Aliance by měla být schopna čelit novým výzvám jako je kybernetická bezpečnost či dezinformační kampaně. Prohlásil to ve Varšavě český premiér Andrej Babiš na úvod oslav 20. výročí vstupu Česka, Polska a Maďarska do NATO a 15 let slovenského členství v této alianci. Slavnosti spojené s vojenskou přehlídkou se vedle něj účastnili i další premiéři zemí visegrádské čtyřky. "Existují představy, že mají vznikat nějaké nové agentury Evropské unie pro boj s těmito hrozbami. Já si naopak myslím, že tyto věci má také řešit NATO," uvedl Babiš, podle něhož musí být aliance připravena na to, že současné boje se nevedou již jen "tanky a letadly". Všichni předsedové vlád V4 se shodli na tom, že význam NATO ani po 20 letech neklesá.

Česká republika se stala členem NATO 12. března 1999 společně s Maďarskem a Polskem. Do Severoatlantické aliance vstoupily jako první země z bývalého takzvaného východního bloku. Slovensko se stalo členem až v roce 2004.

V Česku připomene výročí členství v alianci slavnost na Pražském hradě, na které se v úterý 12. března potkají prezidenti všech zemí V4.