Babiš: Členství ČR v EU nemá alternativu, unie se ale musí změnit

Členství v Evropské unii nemá pro Českou republiku alternativu, unie se ale musí změnit, řekl novinářům premiér Andrej Babiš. Ten se ve Varšavě účastní jednání se svými protějšky z dalších 12 zemí, které do unie vstoupily v posledních 15 letech. "Evropa se musí zásadně změnit. Potřebujeme skutečně silnou Evropu, ale Evropu silných členských států. Musíme zásadně změnit situaci, kdy máme silnou a zpolitizovanou Evropskou komisi. Potřebujeme, aby skutečně hlavním motorem byla Evropská rada, tedy setkání prezidentů a premiérů. Ti by měli mít hlavní slovo (v unii)," zdůraznil. Podle Babiše není možné, aby o všem rozhodovala Evropská komise (EK). Pozastavil se také nad tím, že za 15 let od vstupu do EU přijala Česká republika "asi 4500 různých direktiv a vyhlášek, ale přitom ještě dnes nejsou dobudovány čtyři hlavní svobody, hlavně jednotný vnitřní trh".

"Bavíme se stále o dvojím metru, velkým tématem je dvojí kvalita potravin," řekl premiér a dodal, že buď bude tento problém vyřešen na evropské unii, anebo Česko přijme vlastní opatření a zákony. "Není možné mít v Evropě dva druhy členských států, dva druhy občanů. Musíme mít všichni stejné možnosti a práva," zdůraznil Babiš. Právě o tom podle něj má být varšavská debata s dalšími premiéry a následně unijní summit v rumunském Sibiu. Důležité také bude, jak tento měsíc dopadnou volby do Evropského parlamentu (EP), kdo se stane předsedou nové Evropské komise a zda unie bude schopna se změnit. K 15 letům členství v EU premiér poznamenal, že evropský projekt je skvělý, díky tomu máme mír a obrovskou výhodu v podobě volného pohybu osob a přístupu na trh. "Principiálně to není debata, zda tam být, či nebýt (v EU). Je jasné, že nemáme jinou alternativu. Získali jsme obrovské peníze, 740 miliard (Kč), další výhody, přišli investoři. Ale je třeba říkat kriticky, co je potřeba změnit. Jsme součástí EU a máme na ni vliv," řekl.