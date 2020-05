Babiš: Chystá se druhá část chytré karantény s eRouškou a skrz Mapy.cz

Chystá se druhá část projektu chytré karantény, který byl testovaný od začátku dubna a plošně spuštěný 1. května. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zapojená do ní bude mobilní aplikace eRouška nebo sdílení polohy skrz Mapy.cz, vznikne i velké call centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se strategie změní z plošných opatření na lokální zásahy. Klíčová je podle něj rychlost. Je to i o odpovědnosti každého z nás a využití technologií, které jsou dnes k dispozici, doplnil ministr.

Podle premiéra je chytrá karanténa komplexní projekt, je zapojená armáda, krajské hygienické stanice nebo zdravotní ústavy. Zpočátku měl podle něho projekt porodní bolesti. "Ale dnes můžeme říct, že původní projekt jsme zvládli. Za normálních okolností by se takový náročný projekt připravoval možná léta," dodal Babiš.