Babiš: Chceme uznání jádra a záruku, že můžeme stavět další bloky

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude na nadcházejícím summitu Evropské unie prosazovat uznání jaderné energie za čistý, bezemisní zdroj, díky čemuž by Česko mělo nárok na klimatické investice. Chce záruku, že ostatní státy, především sousední Rakousko, nebudou blokovat plánovanou výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Bez jádra Česko uhlíkové neutrality nedosáhne, řekl Babiš novinářům před odletem do Bruselu. Předseda české vlády považuje za absurdní, že Rakousko bojuje proti jaderné energii, ale současně dováží z Česka zhruba čtvrtinu své spotřeby elektřiny. "Nevím, jak by ve Vídni vařili kafe a svítili," uvedl.

Zdůraznil, že Česko chce také dosáhnout klimatickou neutralitu a perspektivně uzavřít uhelné elektrárny. Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje tolik emisí, kolik vyprodukuje. Náklady na její dosažení v Česku budou činit podle Babiše 625 miliard korun. Počítá s tím národní investiční plán, který chce premiér představit vládě v pondělí 16. prosince.

Rakousko a Lucembursko jsou podle agentury APA připraveny na summitu zablokovat usnesení, které by umožnilo členským zemím čerpat finanční podporu z unijních fondů na stavbu jaderných elektráren. Podle diplomatů tak bude dosažení dohody na klíčovém závazku summitu velmi složité. Na klimatická vyjednávání naváže téma rozpočtu na období 2021 až 2027.