Babiš chce zlepšit opatření kvůli koronaviru na pražském letišti

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zlepšit na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni opatření spojená se šířením koronaviru z Číny. Chce, aby veřejnost měla pocit bezpečí, řekl Babiš po ranním jednání bezpečnostní rady státu. Například piloti by podle něj měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby. Větší aktivitu čeká premiér také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. Plošný screening nemá zatím podle hygieniků smysl. Kontroly teploty by podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové neměly význam vzhledem k tomu, že je chřipková sezona. "Bylo by mnoho falešně pozitivních vzorků," uvedla.