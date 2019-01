Babiš chce v Indii posunout vztahy na strategickou úroveň

Premiér Andrej Babiš se v indickém státě Gudžarát zúčastnil zahájení investičního fóra Vibrant Gujarat Summit. V úvodním projevu přítomným státníkům a podnikatelům řekl, že přijel posunout vztahy Česka s Indií na úroveň strategického partnerství. Zdůraznil, že ČR i Indie podporují mnohostranná mezinárodní jednání a staví se proti protekcionismu. Připomněl, že do Indie s sebou přivezl 58 zástupců ze 42 firem. "Myslím, že to přesvědčivě vypovídá o našich úmyslech," uvedl. Česko je jednou z 15 partnerských zemí letošního devátého ročníku summitu, který Gudžarát pořádá každé dva roky. Na letošní ročník se podle organizátorů přihlásilo 37.000 delegátů a téměř 27.000 firem. Summit si dává za cíl, aby Gudžarát byl do roku 2030 nejrozvinutější částí Indie, přilákat do Indie globální investory a vzdělané lidi.