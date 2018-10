Babiš chce propojit organizace zastupující ČR v zahraničí

Propojit organizace, které Českou republiku zastupují a propagují v zahraničí, dostala za úkol od premiéra Andreje Babiše (ANO) ministerstva průmyslu a obchodu, zahraničí a pro místní rozvoj. Premiér a ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO) to řekli na tiskové konferenci po otevření Exportního domu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. "Vytvořili jsme spoustu organizací jako Czech Tourism, Czech Trade, Czech Invest, EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) i Česká exportní banka. Ale nemají společnou koncepci. Jejich integrací by mohla vzniknout úspora 130 milionů korun," řekl Babiš novinářům s tím, že je třeba definovat exportní strategii Česka a snížit závislost exportu na vývozu do Evropské unie.

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu připomíná 100 let československého průmyslu. Na výstavě se představí 100 slavných českých a slovenských průmyslových výrobků od roku 1918. Jde například o vůz Tatra T87 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Dále třeba o tryskový stav, lehký kulomet vzor 26, hodinky Prim, miliontý motocykl Jawa, traktor Zetor Crystal, jízdní kolo Favorit nebo moped Babetta. K vidění bude také rychlíkový motorový vůz s aerodynamickou skříní s názvem Stříbrný šíp, který vznikl v jediném exempláři na přelomu let 1938 a 1939 v ČKD. Během veletrhů také vytvoří robot více než dvoumetrovou sochu prezidenta T. G. Masaryka.