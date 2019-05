Babiš chce ostravské hutě za korunu. Populismus, míní analytici

Stát chce koupit podnik ArcelorMittal Ostrava (AMO) za korunu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl v dnešním vydání Hospodářských novin (HN) Babiš řekl, že se zástupci ArcelorMittalu o koupi jedná. Britská firma Liberty House, která plánuje hutě koupit, není podle premiéra transparentní. Oslovení analytici Babišův nápad označili za populismus, odbory uvedly, že by převzetí hutí státem pravděpodobně přivítaly. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ČTK řekl, že s odboráři AMO bude jednat ve středu.

Skupina ArcelorMittal musí ostravský podnik a další evropské hutě prodat, aby mohla koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Evropská komise už dříve sdělila, že Liberty House je vhodným zájemcem o ostravské hutě a může je převzít. "Jak jsme již oznámili, Liberty Steel chce od společnosti ArcelorMittal odkoupit všechna aktiva napříč Evropou, která jsou zahrnuta v dohodě. Rozšíření našich kapacit v Evropě je zároveň součástí naší dlouhodobé strategie," uvedla dnes Liberty. Analytici se k nápadu koupit AMO za korunu staví rezervovaně. Mimo jiné připomínají, že ostravská huť je dlouhodobě zisková, v roce 2017 dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. Babiš podle HN na otázku, proč nabízí jen jednu korunu za ziskovou firmu, neodpověděl.

"Ostravský hutní podnik ArcelorMittal má výrazně vyšší hodnotu, než je jedna koruna. Současný vlastník by musel být padlý na hlavu, aby na takovýto obchod přistoupil,"" řekl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Jedná se čistě o populistický výstřel do tmy. Když už něco takového vůbec dovolují naše zákony, zákony EU to nedovolují," dodal hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.