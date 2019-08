Babiš chce kvůli odškodnění klientů H-Systemu změnit zákon

Stát by mohl odškodnit podvedené klienty společnosti H-Systém z prodeje zabaveného majetku. Po jednání o možnostech kompenzací to v pátek řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prodej majetku ale neumožňuje legislativa, podle Babiše se tak vláda pokusí najít způsob úpravy současných zákonů. "Ta záležitost se dá řešit tím, že navrhneme změnu zákona. Pokud by došlo ke ztržnění majetku areálu Rabyně ve prospěch státu, tak by to mělo být ve prospěch klientů, což podle dnešního zákona není možné," řekl premiér novinářům. Změnu zákona chce Babiš prosadit formou přílepku k jinému právnímu předpisu. Právě proto, že by odškodnění nebylo vyplacené z rozpočtu považuje premiér legislativní řešení za lepší, než původně navrhované mimořádné vládní opatření.

H-System založil v roce 1993 podnikatel Petr Smetka. Firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Než na podzim 1997 zkrachovala, stihla dokončit jen 34 domů. Nejméně 1095 klientů tak přišlo celkově o více než 980 milionů korun, justice označila za poškozené zhruba 350 z nich. Smetka si za podvod odpykal 12 let ve vězení, v roce 2016 se dostal na svobodu.