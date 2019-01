Babiš chce dát učitelům do tarifů polovinu z plánovaných 15 pct,

Vláda počítá s růstem platů pedagogických pracovníků v roce 2020 o 15 procent. Polovina má jít do tarifů, které zvýšení platů jednotlivým učitelům zaručují, polovina na odměny. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to uvedl v pořadu televize Prima Partie. Celkové navýšení, jak o něm premiér hovořil, by odpovídalo požadavkům školských odborů, které ve čtvrtek oznámily, že růst platů ve školství musí pokračovat. Odbory nicméně chtějí, aby do tarifů šly z požadovaných 15 procent dvě třetiny. Babiš chce zvýšit možnosti ředitelů škol rozhodovat, kolik kterému učiteli vyplatí. Odbory přitom avizovaly, že budou usilovat o co nejvyšší růst tarifů, za minimum označily deset procent. Nadtarifní složka platu by podle odborů měla sloužit k odměňování pedagogů za práci navíc, nikoliv, jak se prý děje, k dorovnávání tarifních platů mladých učitelů s cílem udržet je na školách. Kabinet se zavázal zvednout průměrný plat pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017, tedy asi na 46.000 korun.