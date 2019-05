Babiš chce, aby banky odevzdávaly 10 až 20 procent z dividend do fondu

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby banky odevzdávaly deset až 20 procent z dividend do zamýšleného Fondu národního rozvoje. Uvedl to v neděli v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce. Bankovní sektorovou daň, kterou prosazuje koaliční ČSSD, označil předseda vlády za nesmysl. Babiš uvedl, že s bankami už jedná. Peníze z dividend hodlá použít na investice. Zmíněných deset až 20 procent je prý jeho představa, na kterou mu banky zatím nekývly, ale jednání budou podle Babiše pokračovat. Premiér chce, aby fond začal fungovat co nejdřív. Banky by se podle něj měly "podělit o zisk, neúčtovat poplatky a peníze z dividend nechat v Čechách". Druhý účastník debaty, předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala poukázal na to, že Babiš k zamýšlenému fondu nesdělil nic konkrétního. "Nevysvětlil, jak by to fungovalo," poznamenal s tím, že jde o další chiméru.