Babiš: Česko nebude v souvislosti s auditem vracet žádné evropské dotace

Z auditní zprávy Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyplývá, že Česko by mělo vrátit skoro 284 milionů korun za dotace pro holding Agrofert. Její klíčovou část získal server iRozhlas.cz. Jiní média uvádějí 235 milionů korun. Deník N psal o ztrátě 451 milionů korun, později stamilionů korun. Podle konečné zprávy nejsou přidělené dotace v souladu s evropským a českým právem. Premiér závěry auditní zprávy odmítá. Poslancům ve středu řekl, že Česko nebude v souvislosti s auditem Evropské komise vracet žádné evropské dotace. Je přesvědčen o tom, že žádný střet zájmů nemá a ani mít nemůže, protože postupoval podle zákona, když vložil svou bývalou skupinu Agrofert do svěřenských fondů. Dokument, který do Česka doputoval v pátek, vládá odmítá zveřejnit. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) několikrát sdělila, že audit dorazil z Bruselu jako důvěrný.

O jeho publikaci uvažuje pražský magistrát, který je účastníkem řízení a který tedy auditní zprávu dostal také. Babiš v této souvislosti řekl, že by neměl námitek proti tomu, kdyby prověrku zveřejnil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém," podotkl. Hřib v úterý uvedl, že úřad zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnil. Alespoň závěry auditu očekává také česká pobočka organizace Transparency International. Při výzvách k zveřejnění listiny argumentuje doporučením evropské ombudsmanky. Na Evropskou komisi se ve věci zveřejnění dokumentu obrátila i část českých europoslanců.

Znění auditu je konečné. Potom, co obdrží českou verzi auditu, bude mít Česko dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení u Evropské komise.