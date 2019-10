Babiš: Česká armáda by měla masivně zbrojit a nabírat nové vojáky

Česko musí podle premiéra masivně zbrojit. Andrej Babiš z Hnutí ANO to řekl při příležitosti 100. výročí vzniku generálního štábu. Premiér upozornil na to, že Česko zaspalo ve zbrojení dobu. Poukázal taky na špatný stav vojenské techniky. Podle Andreje Babiše by armáda měla zbrojit kvůli současné situaci v Evropě a na Blízkém východě. S navýšením investic do zbrojení a personálu armády souhlasí taky prezident Miloš Zeman.