Babiš bude se Zemanem znovu řešit odvolání ministra kultury

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se odpoledne sejde s prezidentem Milošem Zemanem kvůli pokračujícímu sporu o výměně ministra kultury. Už víc než měsíc odmítá prezident odvolat z funkce Antonína Staňka z ČSSD. Nepřijal jeho demisi a dosud nevyhověl ani Babišově žádosti o odvolání ministra, což hlava státu podle ústavy učinit musí. Sociální demokracie na výměně ministra trvá, jinak prý z vlády odejde. Vládní krizi řešilo ve středu večer taky předsednictvo hnutí ANO. Shodlo se na tom, že chce zachovat současnou koalici s ČSSD. Pověřilo premiéra a svého předsedu Andreje Babiše, aby s prezidentem Milošem Zemanem hledali smírné řešení vládní krize

Zeman přijal Babiše a vicepremiéra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka na zámku v Lánech před týdnem, schůzka ale další posun v situaci kolem ministerstva kultury nepřinesla. Hamáček poté uvedl, že pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu, neměla by její účast ve vládě smysl. V pátek se Zeman sejde v Lánech s Hamáčkem a Staňkem. ČSSD chce v návaznosti na to řešit situaci v pondělí na jednání předsednictva strany.