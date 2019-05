Babiš bude jednat s obchodními řetězci o dvojí kvalitě potravin

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude jednat se zástupci obchodních řetězců o dvojí kvalitě potravin. Chce vědět, zda je pravda, že nemohou pro české zákazníky objednávat stejně kvalitní zboží, jaké si mohou lidé koupit v Německu, Rakousku a dalších západoevropských zemích. "Pokud by to byla pravda, tak je to velký problém," řekl Babiš novinářům před odletem do Varšavy. Situaci řeší předseda vlády společně s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD). Premiér míní, že buď bude problém dvojí kvality potravin vyřešen na evropské úrovni, nebo Česko přijme vlastní opatření a zákony. Podstatou problému je především stav, kdy se pod jednou marketingovou značkou a ve stejném obalu skrývá v různých státech odlišné složení potravin. Složení je však uvedeno na obalu.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza dříve řekl, že někteří nadnárodní výrobci bojkotují nákupy potravin českými řetězci v domovské zemi výrobce. Musí se proto nakupovat přes regionální zastoupení v zemi, kde se následně prodávají, tedy v Česku. Pokud se pak nakupuje na centrálách výrobců v zahraničí, nechtějí výrobci potraviny přeznačovat podle české legislativy.