Babiš a Petříček věří, že USA a Rusko se ohledně raket domluví

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) litují, že Spojené státy a poté i Rusko odstupují od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Oba politici ve vyjádření pro ČTK vyjádřili naději, že obě velmoci se nakonec domluví a svět nebude muset čelit jaderné hrozbě i novým závodům ve zbrojení jako v době studené války. "Zažili jsme studenou válku, kdy nad světem visela hrozba použití jaderných zbraní každý den. Nechceme se přece vracet do takové doby a zažívat znovu podobné hrozby. Amerika by měla s Ruskem zasednout za jeden stůl a domluvit se, že v likvidaci jaderných zbraní budou pokračovat. Svět musí řešit mnoho jiných konfliktů, válku v Sýrii, obecně nestabilitu na Blízkém východě nebo migrační vlnu z Afriky. Řešit ještě jadernou hrozbu by byl pro svět další velký problém," sdělil Babiš ČTK.

Petříčka (ČSSD) podle jeho vyjádření znepokojuje, že "Rusko podle všeho nechce ani iniciovat další jednání". Doufá, že nakonec zvítězí rozum a obě strany naleznou konstruktivní řešení ještě před tím, než smlouva INF vyprší. Americkým rozhodnutím o vypovězení se spustila půlroční výpovědní lhůta, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. "Potřebujeme bezpečnou a stabilní Evropu, pro kterou jsou porušování stávajících dohod a nové závody ve zbrojení vážnou hrozbou," dodal šéf české diplomacie.

Smlouva INF uzavřená v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma státům zlikvidovat rakety s doletem 500 až 5000 kilometrů. Jako jediná v dějinách se tak vztahuje na celou třídu zbraní. Sovětské rakety tehdy byly i na československém území.