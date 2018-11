Babiš a Orbán chtějí podporovat spolupráci v obranném průmyslu

Premiéři Andrej Babiš (ANO) a Viktor Orbán chtějí prohlubovat česko-maďarskou spolupráci v obranném průmyslu. Shodli se na tom na tiskové konferenci po jednání v Kramářově vile. Vzájemně si také potvrdili shodnou pozici v migrační problematice, tedy odmítání kvót na rozdělování uprchlíků a snahu řešit problém už v zemích, odkud migranti přicházejí. Orbán ocenil i české odmítnutí připravovaného globálního paktu OSN o migraci, od kterého předtím odstoupilo i Maďarsko. Podpořil naopak aktivity zemí visegradské skupiny, kam kromě Česka a Maďarska patří Slovensko a Polsko, které se v rámci boje s nelegální migrací dohodly na nákupu lodí pro libyjskou pobřežní stráž a zvažují rozšíření takové pomoci na Maroko a Tunisko. Oba premiéři po společném jednání kritizovali Evropskou komisi, která je podle nich příliš politickým orgánem. Podle nich by nová komise, která vznikne příští rok po evropských volbách, měla být spíše strážcem unijních smluv, politické rozhodnutí by mělo připadnout ve větší míře národním státům.

Česká vláda neuvažuje o tom, že by se nové jaderné bloky v zemi stavěly na základě podobné mezivládní dohody, jakou uzavřelo Maďarsko s Ruskem při dostavbě jaderné elektrárny Paks. Podle Andreje Babiše by měl do jaderných bloků investovat ČEZ. Vyjádřil lítost nad tím, že se v minulosti nepodařilo dokončit tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Vyzval ČEZ, aby investoval do stavby nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany.