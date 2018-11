Babiš a ministryně Nováková navštívili BMW a provoz Siemens

Vláda chce přivést do Česka továrny s přidanou hodnotou, plány však aktuálně brzdí to, že český parlament dosud neprojednal vládní novelu zákona o investičních pobídkách. ČTK to při návštěvě digitalizované továrny na výrobu programovatelných řídicích jednotek společnosti Siemens v bavorském Amberku řekla česká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Podle premiéra Andreje Babiše, který českou delegaci vedl, Siemens jako globální lídr v oblasti digitalizace průmyslu může českým firmám pomoci posílit jejich konkurenceschopnost a naplno využít potenciál jejich inovací.

Představitelé české vlády navštívili také mnichovskou centrálu automobilky BMW. Výroba jednotek v továrně v Amberku je plně digitalizovaná. Podle Novákové může být proto pro Česko inspirací právě pro zavádění konceptu Průmyslu 4.0, kterým se označuje čtvrtá průmyslová revoluce spočívající v automatizaci výroby. Kromě Novákové a Babiše se návštěvy zúčastnil také místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.