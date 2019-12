Až na deset let budou moct soudy uložit zákaz chovu zvířat, rozhodla Sněmovna

Soudy zřejmě budou moct uložit jako samostatný trest zákaz chovu zvířat na deset let. Schválila to Sněmovna. Trest za týrání zvířat ale nezpřísnila. Autoři novely chtěli zvýšit maximální sazbu o rok na šest let. Pro návrh hlasovalo jen 87 ze 184 přítomných poslanců. Proti se postavila ODS. Podle ní by se to mohlo zneužívat proti jiným zařízením chovajícím zvířata, než jsou množírny. Návrh nepodpořila ani většina komunistů, lidovců a hnutí ANO. Novelu trestního zákoníku teď dostane k projednání Senát.