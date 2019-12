Automobilky čekají výrobu na úrovni loňských 1,4 milionu aut

Letošní výroba osobních aut se zřejmě vyrovná loňské rekordní produkci 1,4 milionu vozů. Automobilkám se v závěru roku podařilo dohnat pomalejší tempo ze začátku roku. ČTK to řekl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Příští rok by mohl přijít pokles. Od ledna do listopadu Škoda, TPCA a Hyundai dohromady vyrobily 1,338 milionu aut, což bylo o 0,6 procenta meziročně méně. V posledních třech měsících ale automobilky vykazovaly proti loňsku snížení jen o 0,3 procenta.

Počínající zpomalování ekonomiky v Německu a propad automobilového trhu v Číně se podle Michala Razima z PwC projevily zatím jen mírně poklesem budoucích objednávek. "Například Škoda Auto díky svému produktovému mixu stále řeší opačný problém, tedy nedostatek výrobních kapacit vzhledem k vysoké poptávce po autech z Mladé Boleslavi. A to i když celkově prodeje vykázaly mírný pokles v řádu nižších jednotek procent. Zároveň Škoda začala prodávat hybridní modely, u kterých předpokládáme tržní úspěch, když jsou proti například japonským hybridům optimálně přizpůsobeny evropským podmínkám," řekl ČTK. V příštím roce budou výrobci čelit hrozbě cel, ale i zpomalení čínského trhu.