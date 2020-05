Automobilka TPCA obnovila výrobu zastavenou kvůli koronaviru

Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) po více než dvouměsíční odstávce obnovila výrobu, kterou přerušila ve středu 18. března večer kvůli pandemii koronaviru. Dnes vyrobí asi 300 aut, plná výrobní kapacita je 900 aut. Na plnou kapacitu začne firma vyrábět v pátek, řekl ČTK mluvčí TPCA Tomáš Paroubek. Od začátku bude TPCA vyrábět na obě dvě směny, do práce se vrátí všichni zaměstnanci. Obnovení výroby provází desítky hygienických opatření. U vstupu do závodu jsou termokamery, které monitorují teplotu zaměstnanců. Firma má v tuto chvíli podle Paroubka dostatek objednávek, zajištěn je i transport vozidel do zahraničí. TPCA má zajištěné i dodávky dílů.